Wielu kibiców zapewne doskonale pamięta letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu. To właśnie podczas tej imprezy polskie siatkarki walczyły o swój trzeci medal najważniejszej sportowej imprezy. Niestety, nasze reprezentantki w ćwierćfinale IO musiały uznać wyższość Amerykanek (0:3), żegnając się tym samym z szansą na zawieszenie upragnionego krążka na szyi.

Tuż po odpadnięciu z IO kibice otrzymali kompletnie niespodziewaną informację - rozgrywająca "Biało-czerwonych" Joanna Wołosz zdecydowała się wówczas zakończyć swoją reprezentacyjną karierę. Tym samym Polka skupiła się na dalszym rozwijaniu swojej sportowej przygody we włoskiej drużynie Imoco Volley. Sztuka ta wciąż wychodzi jej fantastycznie.

Kolejny sukces Polki we Włoszech. Tak Wołosz przeszła do historii

Wołosz występuje w Imoco Volley od 2017 roku. W tym czasie stała się ona ważnym elementem składu, pomagając drużynie w wywalczeniu kolejnych krajowych oraz międzynarodowych trofeów. Tylko w poprzednim sezonie wraz z koleżankami sięgnęła po mistrzostwo Włoch, puchar Włoch oraz ostateczny triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzyń.

25 stycznia drużyna Imoco Volley stanęła przed szansą na ósmy w historii triumf w siatkarskim pucharze Włoch. Wołosz i spółka zmierzyły się tego dnia z ekipą Savino Del Bene Scandicci. Starcie, jak na finałowy pojedynek przystało, zapewniło kibicom ogromną dawkę emocji. Losy każdego z setów wisiały bowiem na włosku.

W pierwszej wymianie drużyna Polski długo męczyła się z rywalkami. Ostatecznie ta część meczu zakończyła się wynikiem 31:29 na korzyść Imoco Volley. W drugiej partii zespół z Conegliano również odniósł sukces, lecz ten przyszedł już nieco szybciej (26:24). W ostatnim secie rywalki znów próbowały zagrozić obrończyniom tytułu. Wynik tej części meczu również był stykowy, jednak z niewielkim wskazaniem na Wołosz i spółkę (27:25). Po trzech niezwykle wyrównanych setach siatkarki Imoco Volley mogły wreszcie wznieść triumfalnie ku niebu swój ósmy Puchar Włoch.

Dla samej Wołosz był to absolutnie wyjątkowy dzień. Sumując wszystkie jej dotychczasowe osiągnięcia (łącznie z dziesięcioma wyróżnieniami indywidualnymi), było to jej 27. trofeum, wywalczone w barwach drużyny z Conegliano. Tym samym była reprezentantka Polski stała się najbardziej utytułowaną zagraniczną zawodniczką w historii włoskiej ligi siatkówki. To osiągnięcie pokazuje tylko, jak ogromną stratą dla kadry narodowej było zakończenie reprezentacyjnej kariery przez 35-letnią rozgrywającą.

Joanna Wołosz we wrześniu 2024 roku sięgnęła po kolejny Superpuchar Włoch Domenico Cippitelli/NurPhoto AFP

Joanna Wołosz legavolleyfemminile.it materiały prasowe

Joanna Wołosz w barwach Imoco Conegliano CEV.eu materiały prasowe

Joanna Wołosz: Nowy rok, nowe my i teraz idziemy po swoje Polsat Sport