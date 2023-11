Piątkowy wieczór ponownie był trudny dla kibiców z Radomia. Siatkarki drużyny MOYA Radomka pojechały do Łodzi, by zmierzyć się z tamtejszymi Grot Budowlanymi. I już po raz piąty w tym sezonie po końcowym gwizdku nie miały się z czego cieszyć.

Rywalki były zdecydowanie lepsze w pierwszym secie, którego wygrały 25:18. W drugim Radomka prowadziła nawet 22:18, by w kolejnych akcjach zdobyć już tylko punkt i przegrać partię. W trzecim też walka do pewnego momentu była wyrównana, a skończyło się zwycięstwem łodzianek 25:21 .

- Był moment, kiedy mogłyśmy wygrać co najmniej seta. Kto wie, co by było, może inaczej by nasz mental funkcjonował. W momencie, w którym mamy dużą przewagę i ją tracimy, ciężej się pozbierać. Mam wrażenie, że momentami byłyśmy nieobecne - przyznaje Marta Łyczakowska, rozgrywająca radomskiej drużyny.