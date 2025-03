Polska siatkarka wyjechała z kraju. Teraz wyznała, czy żałuje

Pierwszym seniorskim klubem w karierze Martyny Łukasik był Trefl Gdańsk, do którego trafiła z drużyny młodzieżowej. Później siatkarka spędziła rok w Treflu Proxima Kraków, aż związała się z Chemikiem Police. W tym klubie występowała w sumie przez sześć lat, zdobywając w tym czasie złote medale mistrzostw Polski oraz czterokrotnie krajowy puchar i dwukrotnie superpuchar.

Dobre występy na krajowych parkietach zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Łukasik w kadrze zadebiutowała w 2018 roku, początkowo pełniła rolę zmienniczki Malwiny Smarzek. Siatkarka, która kilka lat temu zmieniła swoją pozycję i z atakującej stała się przyjmującą, z roku na rok budowała swoją pozycję w ekipie "Biało-Czerwonych". Obecnie jest jednym z najważniejszych ogniw drużyny prowadzonej przez Stefano Lavariniego, z którą wywalczyła dwa brązowe medale Ligi Narodów.

Równolegle rozwijała się kariera klubowa Łukasik. 25-letnia zawodniczka przed startem sezonu przeniosła się do Prosecco Doc Imoco Conegliano . Teraz w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet została zapytana o to, jak ocenia swoją decyzję o wyprowadzce z Polski i związaniu się z włoskim klubem.

Siatkówka. Martyna Łukasik czuła ogromne obawy

Łukasik zarazem przyznała, że jest typem osoby, która "lubi iść w to, co zna". Tym samym czuła "ogromne obawy" przed podpisaniem umowy z Conegliano.

Duży wpływ na to, że 25-latka szybko zaaklimatyzowała się w nowej drużynie, miała obecność Joanny Wołosz . Rozgrywająca, która po ostatnim sezonie kadrowym ogłosiła zakończenie kariery reprezentacyjnej, jest w Conegliano niekwestionowaną gwiazdą. "Przychodząc tutaj i wiedząc, że jest tu jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarek, na pewno było mi raźniej" - wyznała Łukasik.

Conegliano to triumfator ubiegłorocznej Ligi Mistrzyń, a to oznaczało, że siatkarka przechodząca z Chemika Police musiała liczyć się z dużym przeskokiem jakościowym. Sama Łukasik, która dopiero w połowie października rozegrała pełne spotkanie w nowych barwach , w wywiadzie przyznała, że na treningach musi dawać z siebie "sto dwadzieścia procent".

"Spodziewałam się tego i bardzo mi się to podoba . Wydaje się, że nie mogłam znaleźć lepszego miejsca na pierwszy sezon za granicą. Miałam obawy, że nie będę grała tyle, ile w Polsce, ale równocześnie byłam świadoma tego, że dołączając do tego zespołu i przechodząc na takie treningi, będę w stanie zrobić ogromny postęp" - dodała.

Martyna Łukasik otwarcie o życiu we Włoszech. To jej się podoba

Codzienność Łukasik to nie tylko treningi i mecze. Siatkarka znajduje także czas na przyjemności oraz naukę języka. Jak sama wyznała, zapisała się na lekcje, by szybciej opanować włoski.

"Jeżeli chodzi o mówienie, jestem trochę wstydliwa z uwagi na błędy, które popełniam. Natomiast co do rozumienia, to z każdym dniem, gdy przebywam z koleżankami z zespołu i ze sztabem, rozumiem coraz więcej" - zdradziła.