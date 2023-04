Polska siatkarka w "gwiezdnej" formie. Najlepsza w całej lidze

Joanna Wołosz kolekcjonuje nagrody we Włoszech

Polka jest w tym sezonie w znakomitej formie i uzupełniła swoją gablotę o sporo nagród. Została wybrana MVP zwycięskiego dla Conegliano Superpucharu Włoch . Niedawno portal volleynews.it wybrał ją również najlepszą rozgrywającą fazy zasadniczej Serie A. "To nie może być nikt inny" - uzasadniali dziennikarze . W tym sezonie zdobyła też już ze swoją drużyną czwarty w karierze Puchar Włoch. Nie powiodło się jej tylko w Lidze Mistrzyń, z której jej zespół odpadł w ćwierćfinale.

Rola Wołosz w Conegliano jest nie do przecenienia. W drużynie gra od 2017 r., pod koniec lutego świętowała 250. spotkanie w koszulce tej drużyny. Podobnie jak w reprezentacji Polski, pełni w niej funkcję kapitana.

Joanna Wołosz powołana do reprezentacji Polski

I Stysiak, i Wołosz znalazły się na liście siatkarek powołanych przez Lavariniego na zbliżający się sezon reprezentacyjny. Włoch wybrał 30 zawodniczek, ale zaznacza, że w trakcie sezonu w kadrze może dojść do zmian. Pozycja rozgrywającej i atakującej nie wydaje się być jednak w żaden sposób zagrożona - to największe gwiazdy drużyny, która w ubiegłym roku dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata.