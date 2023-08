Polska siatkarka uderzyła w idola. Dobitnie podsumowała Michała Kubiaka

Michał Kubiak, choć nie gra już z orzełkiem na piersi, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców. Przez lata był liderem naszej kadry i wywalczył z zespołem między innymi dwa mistrzostwa świata oraz trzy brązowe medale na mistrzostwach Europy. W 2022 roku podjął decyzję o zakończeniu kariery w reprezentacji. Zamieścił w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym w pięknych słowach zwrócił się do kolegów.

"Chłopaki to był zaszczyt, być waszym kapitanem przez te kilka dobrych lat. Wiem, że nie byłem idealny, ale zawsze starałem się robić wszystko, by wygrywać. Życzę wam, żebyście w końcu weszli na ten szczyt olimpijski i jak już tam będziecie, a będziecie na pewno, to wspomnijcie o starszym koledze i o marzeniu, którego mi spełnić się już nie uda. Ja w was wierzę, bo Paryż jest wasz"- napisał na Instagramie.

Podczas gdy podopieczni Nikoli Grbicia celebrowali zwycięstwo w Lidze Narodów , na byłego kapitana Polaków spadła fala krytyki w internecie. Doświadczony zawodnik w podcaście u "Żurnalisty" postanowił podzielić się publicznie swoimi przemyśleniami dotyczącymi między innym pracy psychologów sportowych.

"Ja uważam psychologię sportu za coś zbędnego w życiu. Dla mnie jest to po prostu unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji przez samego siebie. Liczysz na to, że ktoś z boku rozwiąże twoje problemy" - stwierdził 35-latek.

Kolejna krytyka w kierunku Michała. Siatkarka nie zamierzała gryźć się w język

Do słów zawodnika odniosła się między innymi psycholog Igi Świątek - Daria Abramowicz, która zwróciła uwagę na to, że dla wielu młodych ludzi sportowiec jest wzorem do naśladowania. Uważa, że opinia byłego lidera naszej kadry jest po prostu szkodliwa . W podobnym tonie wypowiedział się również lekkoatleta Marek Plawgo, który analizując słowa Kubiaka, przy okazji otworzył się na temat depresji, z którą się zmagał.

Teraz swoje "trzy grosze" dorzuciła polska siatkarka, dla której były kapitan Polaków jest sportowym idolem. Młoda zawodniczka w rozmowie z serwisem "Wprost" przyznała, że swego czasu sama borykała się z negatywnymi myślami w głowie, jednak ostatecznie nie skorzystała z pomocy psychologa, czego dziś bardzo żałuje. Teraz w mocnych słowach odniosła się do wywiadu 35-latka.

Niestety, nie popisał się były lider naszej reprezentacji. Kubiak powiedział coś krzywdzącego dla dużej grupy osób, a co gorsza, samych sportowców. A w tej dyscyplinie siedzi od wielu lat i dla szerokiej grupy osób, w tym mnie, jest wzorem. Tym bardziej smutne, że takie słowa padły z jego ust ~ wyznała 22-latka.

