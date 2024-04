Początek spotkania w Rzeszowie był wyrównany. Kiedy jednak Ann Kalandadze , przyjmująca Rysic, pomyliła się w ataku, przyjezdne prowadziły 9:7. Tyle że Gruzinka zrewanżowała się dobrymi zagrywkami i po chwili to rzeszowianki prowadziły 13:10, a trener BKS-u Bartłomiej Piekarczyk poprosił o przerwę. Mało piłek w ataku dostawała najlepiej punktująca w tym sezonie zawodniczka bielszczanek, czyli Kertu Laak . W końcu szkoleniowiec zdecydował się zdjąć ją z boiska, wprowadzając na atak w ramach dość długiej podwójnej zmiany Majkę Szczepańską-Pogodę .

Gospodynie miały już jednak wtedy pięć punktów przewagi. Ale to wcale nie oznaczało dla nich spokojnej końcówki seta. Przy zagrywkach Martyny Borowczak rywalki zmniejszyły straty, Rysice prowadziły już tylko 18:17. Jeszcze Stephane Antiga , trener rzeszowianek, poprosił o przerwę po asie serwisowym Pauliny Damaske . Ale jego siatkarki wygrały 25:23.

PGE Rysice uciekały, BKS BOSTIK ZGO gonił. Ambitna walka siatkarek

Rzeszowianki goniły BKS, zbliżały się nawet na jeden punkt, ale wyrównać im się nie udało. Skuteczna była Damaske, sporo dobrego do gry wniosła Bidias. Świetnie w bloku spisywała się Joanna Pacak i bielszczanki wygrały 25:22, wyrównując stan meczu.

Na początku trzeciej partii gospodynie wróciły jednak do skutecznej gry. Szybko objęły prowadzenie 5:1 - blok przy ataku Pacak ekspresyjnie świętowała Weronika Centka. Obie drużyny dobrze prezentowały się w obronie. Bielszczanki ambitnie walczyły, Damaske w pogoni za piłką staranowała nawet bandę, ale to Rysice prowadziły 12:5. Dużą przewagę utrzymały już do końca seta, w którym wychodziło im niemal wszystko. Skończyło się wygraną 25:17, ostatni punkt zdobyła Gabriela Orvosova.