Włoski zespół był faworytem finałowej rywalizacji i sprostał tej roli. Przed tygodniem w pierwszym meczu pokonał przeciwnika 3:0 (25:15, 28:26, 25:17) we własnej hali. Na rewanż drużyna z Chieri pojechała pewna swego i przypieczętowała zdobycie pucharu .

W Rumunii włoski klub ponownie wygrał bowiem 3:0, w każdym z setów triumfując 25:21. Udział w wygranej miała Różański. Reprezentantka Polski pojawiła się na parkiecie w drugiej partii, na trzecią wyszła już w podstawowej szóstce. Dołożyła do dorobku drużyny sześć punktów . Skończyła spotkanie z 43-procentową skutecznością ataków i taką samą dokładnością przyjęcia zagrywki.

Olivia Różański z pierwszym triumfem w nowym klubie

Dla Różański to pierwszy w karierze triumf w europejskich pucharach. 25-letnia przyjmująca w ostatnich latach zrobiła duży krok do przodu. W poprzednim sezonie była podstawową zawodniczką reprezentacji Polski. Selekcjoner Stefano Lavarini uczynił z niej podstawową przyjmującą kadry, z którą dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata.