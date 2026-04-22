Polska siatkarka kończy karierę. A teraz taki komunikat władz

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet straciła kolejną gwiazdę. Po zakończeniu XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zakończenie kariery reprezentacyjnej niespodziewanie ogłosiła Joanna Wołosz . Po jej odejściu rolę liderki "Biało-Czerwonych" przejęła Agnieszka Korneluk , która przez ostatnie lata stanowiła o sile ekipy Stefano Lavariniego. Kibice mieli nadzieję, że 31-latka równie skuteczna będzie na siatkarskim parkiecie w nadchodzących miesiącach. Nikt jednak nie spodziewał się, że na krótko przed ogłoszeniem powołań Poznanianka podejmie bardzo trudną decyzję.

"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi.. a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy. Ale to pożegnanie nie ma być smutne, ma być takie jak siatkówka, która jest pełna pozytywnych emocji. Właśnie takie doznania dawał mi ten piękny zespołowy sport i właśnie takie chciałam dawać kibicom, chociaż ten, kto mnie zna nie raz widział też łzy i złość... Zawsze w tym wszystkim byłam prawdziwa i nikogo nie udawałam. (...) Oddałam siatkówce całe serce, dałam naszej reprezentacji tyle, ile mogłam w tych trudniejszych i tych dobrych momentach. Zawsze reprezentowanie Polski bylo dla mnie ogromną dumą. Teraz pragnę innej miłości, jeszcze większej, spełniania ogromnych, życiowych marzeń" - ogłosiła siatkarka w środę, 22 kwietnia, za pośrednictwem mediów społecznościowych.