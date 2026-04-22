Polska siatkarka kończy karierę. A teraz taki komunikat władz
Agnieszka Korneluk zaskoczyła siatkarskie środowisko, gdy w środę ogłosiła zakończenie kariery. 31-latka w ostatnim sezonie pełniła rolę kapitan reprezentacji Polski. Na decyzję podopiecznej Stefano Lavariniego błyskawicznie zareagowały światowe władze.
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet straciła kolejną gwiazdę. Po zakończeniu XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zakończenie kariery reprezentacyjnej niespodziewanie ogłosiła Joanna Wołosz. Po jej odejściu rolę liderki "Biało-Czerwonych" przejęła Agnieszka Korneluk, która przez ostatnie lata stanowiła o sile ekipy Stefano Lavariniego. Kibice mieli nadzieję, że 31-latka równie skuteczna będzie na siatkarskim parkiecie w nadchodzących miesiącach. Nikt jednak nie spodziewał się, że na krótko przed ogłoszeniem powołań Poznanianka podejmie bardzo trudną decyzję.
Agnieszka Korneluk mówi "pas". FIVB reaguje
"Dlaczego odkładałam to pożegnanie? Bo nikt ich nie lubi.. a to pożegnanie jest szczególne, bo po ponad 20 latach treningów, grze w reprezentacji od 2012 roku i profesjonalnej grze w klubach od 2013 roku ten etap mojego życia się kończy. Ale to pożegnanie nie ma być smutne, ma być takie jak siatkówka, która jest pełna pozytywnych emocji. Właśnie takie doznania dawał mi ten piękny zespołowy sport i właśnie takie chciałam dawać kibicom, chociaż ten, kto mnie zna nie raz widział też łzy i złość... Zawsze w tym wszystkim byłam prawdziwa i nikogo nie udawałam. (...) Oddałam siatkówce całe serce, dałam naszej reprezentacji tyle, ile mogłam w tych trudniejszych i tych dobrych momentach. Zawsze reprezentowanie Polski bylo dla mnie ogromną dumą. Teraz pragnę innej miłości, jeszcze większej, spełniania ogromnych, życiowych marzeń" - ogłosiła siatkarka w środę, 22 kwietnia, za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Tym samym stało się jasne, że nie zobaczymy już 31-latki w biało-czerwonych barwach na siatkarskim parkiecie. O decyzji naszej sportsmenki błyskawicznie zrobiło się głośno nie tylko w polskich, ale też zagranicznych mediach. Do akcji wkroczyła również Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, która za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękowała Agnieszce Korneluk za wiele lat występów pełnych emocji.
"DZIĘKUJEMY, AGA KORNELUK Oddałaś serce siatkówce i czuliśmy to w każdej chwili. Prawdziwa wojowniczka, ulubienica fanów, niezapomniana. Dziękujemy za wszystko, Aga" - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na platformie X.