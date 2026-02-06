Polska siatkarka jasno ws. zmiany obywatelstwa. Ten argument przeważył

Sensacyjne wieści na temat Julii Szczurowskiej gruchnęły pod koniec grudnia. W tureckich mediach pojawiły się doniesienia, że polska siatkarka chce zmienić obywatelstwo na tureckie.

Jednym komentarzem Polki do tej sytuacji była krótka wypowiedź cytowana przez "Bosuna Tiklama".

- Może dostanę turecki paszport, ale ludzie mówią, że to szaleństwo - stwierdziła Szczurowska.

Sensacyjne doniesienia w sprawie Polki, siatkarka komentuje. Jasna deklaracja Julii Szczurowskiej

A to tylko podsyciło spekulacje wokół Polki. Tym bardziej że mowa o utalentowanej siatkarce, która w TAURON Lidze zadebiutowała już jako 16-latka. Potem występowała w klubach z Francji i Polski, a ostatnio z Turcji.

W Besiktasie Stambuł Polka to jedna z największych gwiazd. Aktualnie jest najlepiej punktującą siatkarką całej ligi tureckiej. Zdobyła w niej już 346 punktów i prowadzi w rankingu, zdobywa średnio 4,87 punktu na set.

Teraz Szczurowska udzieliła wywiadu kanałowi "Siatkarskie Ligi" na YouTube, w którym pojawił się również wątek potencjalnej zmiany obywatelstwa. 24-letnia siatkarka w rozmowie z Natalią Perlińską stwierdziła, że po raz pierwszy szerzej odniesie się do tematu.

Dobre parę osób zastanawia się, czy to faktycznie jest prawdą. Otóż tak. Mam taką możliwość, żeby zmienić narodowość i grać jako Turczynka w tureckiej lidze, i zarabiać większe pieniądze

- Tak, to jest prawda. Ale nie, nie zrobiłam tego, i myślę, że moje serce i moja ambicja, moje marzenie, żeby być w reprezentacji Polski i kiedyś w niej zagrać, mi na to po prostu nie pozwoli - od razu dodaje jednak siatkarka.

Polska siatkarka najlepsza w Turcji. Ważne słowa o reprezentacji

W lidze tureckiej, podobnie jak w większości siatkarskich lig na świecie, obowiązują limity obcokrajowców. Stąd krajowi zawodnicy i zawodniczki mają ułatwione zadanie, by uzyskać miejsce w składzie i wysoki kontrakt, o czym wspomina siatkarka.

Szczurowska podaje też konkretny powód, dla którego nie da się skusić na zmianę obywatelstwa. Chodzi o marzenia związane z reprezentacją Polski.

"Mimo tych wszystkich benefitów finansowych, jakie by na mnie czekały, gdybym to zrobiła, dużo wyższych zarobków, zabezpieczenia przyszłości dużo szybciej niż będzie mi to umożliwione, będąc Polką... Mimo tych wszystkich pozytywnych stron, myślę, że po prostu nie jestem w stanie. Z racjonalnego punktu widzenia byłaby to dobra decyzja, finansowo na pewno mądra, ale jest we mnie nadal ta mała Julka, która chce zagrać w kadrze Polski. Myślę, że ona nigdy ze mnie nie wyjdzie. I dopóki ta mała Julka ma coś do powiedzenia, to na pewno nie zmienię narodowości" - deklaruje atakująca.

Na poważną szansę w reprezentacji Polski Szczurowska wciąż czeka. Na razie przegrywa rywalizację z Magdaleną Stysiak i Malwiną Smarzek - na te dwie atakujące stawia w ostatnich sezonach selekcjoner Stefano Lavarini. Włoch zauważył już jednak dobrą dyspozycję Szczurowskiej i w poprzednim sezonie powołał ją do szerokiego składu reprezentacji Polski. Atakująca nie doczekała się jednak debiutu w Lidze Narodów.

W reprezentacji Turcji występuje już jedna naturalizowana siatkarka. Podstawową atakującą tamtejszej drużyny narodowej jest urodzona na Kubie Melissa Vargas.

Julia Szczurowska, 2020 rok Mateusz Kuźniak Reporter

Julia Szczurowska w barwach klubu z Wrocławia Barbara Ilnicka/East News East News

Julia Szczurowska, 2023 rok Barbara Ilnicka East News

