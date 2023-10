Polska siatkarka jasno o powrocie do kadry. Wymowne słowa o grze w Rosji

Malwina Smarzek w tym sezonie wróciła do europejskiej siatkówki po sezonie spędzonym w Brazylii. Już po pierwszych meczach we Włoszech zbiera pochwały. Nic więc dziwnego, że włoscy dziennikarze zapytali polską siatkarkę o powrót do reprezentacji Polski. Atakująca jasno zadeklarowała chęć gry na igrzyskach olimpijskich. Na tym jednak nie koniec: wróciła też do czasów gry w Rosji, którą opuściła po ataku na Ukrainę.