Polska siatkarka ciągnie zespół w górę. 46 ataków, Włosi znów zachwyceni

Malwina Smarzek ponownie pokazała się ze świetnej strony we włoskiej Serie A. Polska atakująca poprowadziła Trasportipesanti Casalmaggiore do trzeciego zwycięstwa z rzędu. W dodatku Włosi po raz kolejny zdecydowali się ją wyróżnić. Kapitalną serię kontynuuje również drużyna Joanny Wołosz, a kapitan reprezentacji Polski ma w tym wydatny udział. Gorzej we Włoszech wiedzie się ostatnio Olivii Różański.