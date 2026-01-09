Polska siatkarka chce zmienić obywatelstwo, a to nie koniec. Już oficjalnie
To już oficjalne. Dane z najnowszego rankingu nie pozostawiają wątpliwości. Julia Szczurowska najlepszą atakującą i punktującą w całej tureckiej lidze. Wyprzedza nawet gwiazdę siatkarskiego hegemona, Arinę Fiedorowcewą. Wcześniej gruchnęły sensacyjne wieści, wedle których 24-letnia Polka nosi się z zamiarem zmiany obywatelstwa i przybrania barw Turcji.
Końcem grudnia gruchnęła wieść o Julii Szczurowskiej, siatkarskiej mistrzyni Polski juniorek i najmłodszej siatkarce w historii Polskiej Ligi Siatkówki z nagrodą MVP spotkania, która miałaby nosić się zamiarem zmiany obywatelstwa. Szczurowska od 2018 roku (z 4-letnią przerwą na występy w Polsce) gra poza granicami naszego kraju. Występowała najpierw w barwach francuskich RC Cannes (mistrzostwo Francji 2019) i Beziers Volley, a następnie przeniosła się do Turcji. Grała w ekipie Nilufer Belediyespor, a od tego sezonu jest mocnym punktem drużyny Besiktasu Stambuł.
Dowiedzieliśmy się, że polska zawodniczka Besiktasu, Julia Szczurowska, chce uzyskać obywatelstwo tureckie
Sensacyjne wieści potwierdziła sama zainteresowana. "Może dostanę turecki paszport, ale ludzie mówią, że to szaleństwo" - powiedziała, cytowana przez tureckie media "Bosuna Tiklama". Lecz to nie koniec niesamowitych doniesień o Polce prosto ze Stambułu.
Polka najlepszą punktującą w Turcji. A to nie wszystko
Julia Szczurowska jest jedną z dość pokaźnego grona polskich siatkarek, które występuje w tureckich klubach. Jednak coś wyróżnia ją na tle koleżanek. Okazuje się bowiem, że jest nie tylko najlepszą atakującą w całej lidze z 247 punktami na koncie i średnią 4,75 pkt na set, lecz zajmuje także pozycję liderki wśród w ogóle najlepiej punktujących zawodniczek.
Wedle statystyk Vodafone Sultanlar Ligi Sczurowska zdobyła w tym sezonie w Turcji 275 punktów, co daje średnią 5,29 pkt na set. Skutecznością wyprzedza nawet Rosjankę Arinę Fiedorowcewą, gwiazdę siatkarskiego hegemona, Fenerbahce Stambuł. To imponujące osiągnięcie.
Nie tylko ona jest świetną wizytówką Polski w Turcji. W rankingu najlepiej punktujących nie brakuje też innych rodzimych nazwisk. Malwina Smarzek jest sklasyfikowana na 9. miejscu, Martyna Czyrniańska na 15., Aleksandra Rasińska na 17., a Magdalena Stysiak na 20. Panie są wysoko także w gronie atakujących (razem z Kają Grobelną).
Turcy wyróżniają również Agnieszkę Korneluk (13. najlepsza blokująca na tamtejszych parkietach) oraz Zuzannę Górecką, która zostawia rywalki w tyle i zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszej przyjmującej z 50. pozytywnymi przyjęciami.
Julia Szczurowska pochodzi z rodziny mocno zakorzenionej w świecie piłki siatkowej. Jej tata, Wojciech Szczurowski, to były zawodnik m.in.: AZS-u Olsztyn oraz Gwardii Wrocław. Młodszy o sześć lat brat Jakub też gra w siatkówkę na pozycji przyjmującego. Zaczynał w Jastrzębskim Węglu, obecnie reprezentuje barwy drużyny Pierrot Czarni Radom.