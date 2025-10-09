Polska siatkarka aż rzuciła się na parkiet, emocje puściły. Chwila chwały gwiazdy Lavariniego

Już od 2023 roku w lidze tureckiej występuje Magdalena Stysiak, która po dwóch sezonach spędzonych w Fenerbahce Stambuł przeniosła się niedawno do lokalnego rywala, Eczacibasi Dynavit. Atakująca reprezentacji Polski w ten sposób "minęła się" z koleżanką z kadry - kontrakt z Fenerbahce podpisała bowiem Agnieszka Korneluk, która pięć ostatnich lat spędziła w polskich klubach.

Środkowa ma doświadczenie w zespołach zagranicznych, bo w przeszłości rozegrała dwa sezony we Włoszech, ale jeszcze nigdy nie grała w Turcji. Fenerbahce to z kolei jeden z europejskich gigantów, zespół, który w czterech ostatnich edycjach siatkarskiej Ligi Mistrzyń aż trzykrotnie stawał na podium. Było więc jasne, że Korneluk czekają duże wyzwania.

Korneluk na początku września zakończyła sezon reprezentacyjny - 31-latka razem z koleżankami przegrała wówczas w ćwierćfinale mistrzostw świata z późniejszymi triumfatorkami turnieju, Włoszkami. Następnie środkowa udała się na krótki odpoczynek, po czym zameldowała się w Stambule i rozpoczęła przygotowania do sezonu kadrowego. Jeszcze we wrześniu rozegrała mecze sparingowe, w tym z greckim Panionos, w którym występuje jej reprezentacyjna koleżanka, Marlena Kowalewska.

Siatkówka. Agnieszka Korneluk z Superpucharem Turcji

Pierwsze poważne wyzwanie czekało na siatkarki Fenerbahce 8 października. Właśnie tego dnia rozegrano mecz o Superpuchar Turcji, w którym Korneluk i spółka zmierzyły się z Vakifbankiem Stambuł. Emocji nie brakowało, triumfatorki wyłonił dopiero tie-break.

Pierwszy set padł łupem Vakifbanku, który wygrał 25:23. Zespół prowadzony przez Giovanniego Guifettiego poszedł ciosem, przez niemal całą drugą partię dyktował warunki i triumfował 25:21. Fenerbahce znalazło się pod ścianą, ale kapitalnie odpowiedziało na dwa przegrane sety. Korneluk i spółka świetnie weszły w trzecią partię, szybko wypracowały czteropunktową przewagę (5:1), a prowadzenia nie oddały do końca (25:19).

Czwarty set początkowo był zacięty, ale od stanu 12:12 to siatkarki Fenerbahce zaczęły zyskiwać przewagę i gdy już wyszły na prowadzenie, ponownie go nie oddały. I ponownie wygrały partię pewnie, bo aż siedmioma punktami (25:18). O losach trofeum zdecydował więc tie-break, w którym, po grze na przewagi, triumfowało Fenebhahce.

"Kropkę nad i" w efektowny sposób postawiła Agnieszka Korneluk, która zaliczyła punktowy blok, pieczętując tym samym zwycięstwo swojej drużyny. Polka, dla której był to oficjalny debiut w tureckim klubie, od razu zaprezentowała swoją charakterystyczną "cieszynkę", rzucając się na kolana i fetując wywalczenie Superpucharu Turcji.

Punkt zdobyty w samej końcówce nie był jedynym na koncie Korneluk - środkowa wywalczyła w sumie aż 12 "oczek", notując pięć punktowych boków i jednego asa serwisowego.

Polsat Sport Polsat Sport

Agnieszka Korneluk pełniła funkcję kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie VolleyballWorld materiały prasowe

Marlena Kowalewska (L) i Agnieszka Korneluk (P) Foto Olimpik AFP

Agnieszka Korneluk w ataku AFP