Polska przegapiła wielki talent. Z otwartymi ramionami przyjęli go Włosi

W 1976 roku Lech Łasko został graczem drużyny Huberta Jerzego Wagnera . Na igrzyskach olimpijskich w Montrealu reprezentacja Polski sięgnęła po złoty medal. Wtedy jeszcze stawiał on dopiero pierwsze kroki w "wielkiej siatkówce", dlatego w Kanadzie pełnił głównie rolę rezerwowego. Kolejne lata przyniosły jednak kolejne sukcesy, a co za tym idzie wzrost pozycji w drużynie. Kilka lat po sukcesie z Montrealu Lech Łasko postrzegany był jako jeden z liderów biało-czerwonych.

Aż czterokrotnie zdobywał z drużyną narodową wicemistrzostwo Europy. Do gabloty z trofeami dołożył również puchary wywalczone w siatkówce klubowej. Największe sukcesy celebrował w barwach Gwardii Opole - trzy mistrzostwa Polski, a do tego dwa wicemistrzostwa. Jak to w sporcie bywa, drogą ojca podążył jego syn Michał. Z tym że sukcesy świętował z pobrzmiewającym w tle "Il Canto degli Italiani".