Polska poznała rywali w walce o igrzyska olimpijskie w Paryżu

Turnieje kwalifikacyjne do igrzysk w Paryżu odbędą się między 30 września a 8 października. Zakwalifikowane 24 ekipy zostaną podzielona na trzy turnieje po osiem zespołów w każdym. Dwa najlepsze pojadą do Paryża, co da nam sześć zespołów. Pięć kolejnych trafi na igrzyska z najwyższych miejsc w rankingu FIVB, a stawkę uzupełni Francja jako gospodarz igrzysk.