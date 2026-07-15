Polska pozbawiona mistrzostw świata przez Rosjan? Zaczęło się, to "odwet"

Decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Rosjanie wracają na sportowe areny, i to właściwie bezwarunkowo. "Rada Wykonawcza Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego tymczasowo zniosła zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (RKO), które obowiązywało od 12 października 2023" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Decyzja miała zostać podjęta po gruntownej analizie przeprowadzonej przez komisję prawną MKOl, a jej efekty odczuwa m.in. środowisko siatkarskie. Może też przynieść brzemienne skutki dla Polski.

Odbiorą Polsce organizację mistrzostw świata? Wszystko przez Rosjan

Według Michała Banasiaka, prezesa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, powrót Rosjan może mieć duży wpływ na Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB), a nawet na losy mistrzostw świata w Polsce, które to mają zostać zorganizowane u nas w przyszłym roku.

"Spodziewam się, że teraz FIVB będzie słuchała od Rosjan bardzo wielu podszeptów, że słuchajcie, zabierzmy te mistrzostwa świata Polakom i dajcie je nam" - opowiada w Misji Sport.

Jakie "argumenty" mogłyby stać za wnioskiem Rosjan? Przede wszystkim chodzi o wydarzenia z 2022 roku, kiedy to odebrano im organizację MŚ przez wzgląd inwazji Rosji na Ukrainę, i przekazano imprezę Polsce oraz Słowenii. Teraz mógłby nastąpić "odwet".

Rosjanie to pamiętają bardzo dobrze

Drugim "argumentem" mógłby być temat możliwości przyjazdu Rosjan do Polski na przyszłoroczny turniej. Nie wiadomo, czy rosyjscy sportowcy w ogóle dostaliby wizy uprawniające do wjazdu na nasze terytorium.

"Minister sportu Rosji, który jednocześnie jest tam prezesem komitetu olimpijskiego, mówił, że Rosja będzie zabierać imprezy krajom, które nie będą udostępniały możliwości wjazdu dla rosyjskich sportowców" - przypomina Banasiak.

"Oczywiście on to mówi też trochę na potrzeby polityki wewnętrznej, to trzeba rozróżnić, ale takie komunikaty się pojawiają i na pewno FIVB będzie tego słuchać" - dodaje.

To jednak nie koniec. Rekomendacje MKOl sygnalizują bowiem także to, że już niebawem wielkie imprezy sportowe mogą odbywać się na terenie Rosji. Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo, opowiada, co może wydarzyć się w już niedalekiej przyszłości.

Najpierw - testowo - federacje mogą zorganizować zawody w Białorusi, a potem, jak to się uda, zrobić imprezę w Rosji.

"Nie zdziwię się, jak niestety jedną z pierwszych takich imprez sportowych będą zawody judo. (...) Myślę, że ta granica będzie powoli przesuwana. Jeżeli Polska czy inne kraje nie chcą wpuścić rosyjskich sportowców, to Rosja chętnie weźmie te imprezy" - podsumowuje.





Siatkarskie mistrzostwa świata w Polsce. "Nie powinniśmy wpuścić Rosjan". WIDEO Polsat Sport