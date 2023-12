Polska pominięta przez FIVB. Ważny turniej aż na czterech kontynentach

W 2024 roku zdecydowanie najważniejszą imprezą w siatkarskim terminarzu będą Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Reprezentacja Polski mężczyzn uda się na turniej w roli jednego z głównych faworytów do złota. Do tej pory krążek z najcenniejszego kruszcu udało się biało-czerwonym zdobyć tylko raz, jednak sukces mogą pamiętać przede wszystkim starsi kibice. Miało to miejsce w 1976 roku w Montrealu. Podczas ostatnich Igrzysk, w 2020 roku w Tokio triumfowali Francuzi.