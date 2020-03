​Polska Liga Siatkówki podpisała umowę sponsorską z Tauronem

W poniedziałek w Warszawie przedstawiciele Polskiej Ligi Siatkówki oraz Tauronu podpisali umowę sponsorską. Na jej mocy koncern energetyczny został sponsorem tytularnym m.in. ligi siatkówki kobiet oraz 1. ligi męskiej.

- Jest mi bardzo miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Jestem bardzo szczęśliwa, że taka umowa została podpisana. Myślę, że bardzo skorzystają na niej nasze panie, które są w cieniu siatkarzy. Co prawda nie zakwalifikowały się na igrzyska w Tokio, ale pokazały hart ducha i wierzę, że dzięki tej współpracy będziemy patrzyli jak i one zdobywają najcenniejsze trofea - powiedziała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Umowa będzie obowiązywała cztery lata. Tauron został także sponsorem tytularnym Pucharu Polski kobiet i mężczyzn oraz sponsorem strategicznym PlusLigi i Superpucharów kobiet i mężczyzn.

- Polska siatkówka to esencja współczesnego sportu. Z jednej strony sukcesy na najważniejszych światowych imprezach, z drugiej strony rozgrywki krajowe na najwyższym poziomie, przyciągające fantastycznych kibiców. Siatkówka wyzwala pozytywną energię, a to jest coś, z czym chcemy się identyfikować - podkreślił prezes zarządu Tauron Polska Energia, Filip Grzegorczyk.

- To duży krok do przodu. Dzięki umowie dalej będziemy mogli się rozwijać sportowo i marketingowo. Dla naszych akcjonariuszy, czyli klubów, będzie to duży zastrzyk - dodał prezes zarządu Polskiej Ligi Siatkówki, Paweł Zagumny.

Tauron od lat wspiera polski sport. Firma zaangażowana jest m.in. w kolarski Tour de Pologne, a także jest sponsorem strategicznym Olimpiad Specjalnych.