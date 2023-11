Polska gwiazda się nie zatrzymuje. Kluczowy triumf, Lavarini może zacierać ręce

Derby Stambułu to w Turcji wydarzenie w każdej dyscyplinie sportu. Również w kobiecej lidze siatkówki, gdzie drużyny z tego miasta mogą liczyć na gorący doping fanów. A o tym, że kibice znad Bosforu są do niego zdolni, polskie siatkarki przekonały się na własnej skórze - w końcu minionego lata to właśnie po meczu z Turcją odpadły z mistrzostw Europy. Przegrany ćwierćfinał w Brukseli odbył się w hali zdominowanej przez tureckich fanów.