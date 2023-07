Polska czeka na rywala w walce o finał. To na pewno będzie gigant

Niezależnie od tego, na kogo trafią Polski w walce o finał tegorocznej Ligi Narodów, będzie to jeden z bardziej elektryzujących meczów polskich siatkarek w tym stuleciu. Polska po pokonaniu Niemiec ma pewność gry w półfinale, jak również pewność, że o finał rozgrywek zmierzy się z któraś z potęg światowej siatkówki kobiecej - Chinami albo Brazylią. Pikanterii dodaje fakt, że z Chinkami biało-czerwone już w tej edycji wygrały i to do zera.