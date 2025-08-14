Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska - Bułgaria siatkówka U21 MŚ. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Reprezentacja Polski siatkarek U21 znakomicie radzi sobie na mistrzostwach świata. Biało-Czerwone dotarły już do ćwierćfinału, a w nim zmierzą się z Bułgarkami. Gdzie oglądać mecz Polska - Bułgaria? O której grają siatkarki? Mistrzostwa świata U21 siatkówka kobiet. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik na stronie Interii Sport.

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21
Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe

Mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata w siatkówce U21 kobiet Polska - Bułgaria zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia o godzinie 9:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online w platformie Polsat Box Go. Wynik końcowy na stronie Interii Sport.

Polsat SportPolsat Sport

Siatkówka U21. Polska - Bułgaria. Mistrzostwa świata kobiet. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski siatkarek U21 świetnie radzi sobie na rozgrywanych w Indonezji mistrzostwach świata. Zawodniczki prowadzone przez Miłosza Majkę wygrały grupę C, przegrywając tylko jedno spotkanie.

W 1/8 finału Biało-Czerwone zmierzyły się z siatkarkami z Portoryko i pewnie wygrały w trzech setach. Teraz ich rywalkami w ćwierćfinale będą Bułgarki. Te rywalizowały w grupie D, w której zajęły trzecie miejsce. Udało im się odnieść dwa zwycięstwa, przy trzech porażkach. Reprezentacja Bułgarii U21 w 1/8 finału zagrała ze Stanami Zjednoczonymi i również triumfowała w trzech setach. Mimo wszystko faworytkami tego ćwierćfinału będą Polki.

Mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata w siatkówce U21 kobiet Polska - Bułgaria zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia o godzinie 9:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online w platformie Polsat Box Go. Wynik końcowy na stronie Interii Sport.

Triumfatorki tego starcia w półfinale będą rywalizowało ze zwyciężczyniami spotkania Japonia - Turcja. Półfinały mistrzostw świata w Indonezji zaplanowano na sobotę 16 sierpnia, a w finał oraz mecz o trzecie miejsce odbędą się dzień później.

Zobacz również:

Stefano Lavarini
MŚ siatkarek

Lavarini uprzedzony, siatkarki wzięły sprawy w swoje ręce. Wystarczyło kilka zdjęć

Paweł Nowak
Paweł Nowak
Grupa siatkarek w czerwonych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku do siatkówki, w tle widoczna flaga Słowacji oraz bandy reklamowe.
Siatkarki reprezentacji Polski U21CEV.eumateriały prasowe
Drużyna siatkarek w zielonych strojach świętuje punkt lub zwycięstwo na boisku podczas Mistrzostw Świata U21 Kobiet, w tle widoczne zawodniczki w białych i czerwonych strojach oraz fragment trybun.
Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja