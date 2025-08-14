Polska - Bułgaria siatkówka U21 MŚ. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata w siatkówce U21 kobiet Polska - Bułgaria zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia o godzinie 9:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online w platformie Polsat Box Go. Wynik końcowy na stronie Interii Sport.

Polsat Sport Polsat Sport

Siatkówka U21. Polska - Bułgaria. Mistrzostwa świata kobiet. Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM]

Reprezentacja Polski siatkarek U21 świetnie radzi sobie na rozgrywanych w Indonezji mistrzostwach świata. Zawodniczki prowadzone przez Miłosza Majkę wygrały grupę C, przegrywając tylko jedno spotkanie.

W 1/8 finału Biało-Czerwone zmierzyły się z siatkarkami z Portoryko i pewnie wygrały w trzech setach. Teraz ich rywalkami w ćwierćfinale będą Bułgarki. Te rywalizowały w grupie D, w której zajęły trzecie miejsce. Udało im się odnieść dwa zwycięstwa, przy trzech porażkach. Reprezentacja Bułgarii U21 w 1/8 finału zagrała ze Stanami Zjednoczonymi i również triumfowała w trzech setach. Mimo wszystko faworytkami tego ćwierćfinału będą Polki.

Mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata w siatkówce U21 kobiet Polska - Bułgaria zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia o godzinie 9:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie również stream online w platformie Polsat Box Go. Wynik końcowy na stronie Interii Sport.

Triumfatorki tego starcia w półfinale będą rywalizowało ze zwyciężczyniami spotkania Japonia - Turcja. Półfinały mistrzostw świata w Indonezji zaplanowano na sobotę 16 sierpnia, a w finał oraz mecz o trzecie miejsce odbędą się dzień później.

Siatkarki reprezentacji Polski U21 CEV.eu materiały prasowe

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21 volleyballworld.com materiały prasowe