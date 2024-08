Polscy siatkarze szaleją w Paryżu. Przed nimi "elektryczne" spotkanie

Tomasz Fornal: Czuję się bardzo dobrze jak na to, jak ta noga wyglądała jakiś czas temu

Pewna wygrana polskich siatkarzy, ale był niedosyt

Polacy nie dali Francuzom żadnych szans. Wygrali mecz pewnie w dwóch setach, choć po spotkaniu nie do końca byli zadowoleni ze swojej gry.

- Było ciężko, bo publiczność dopingowała gospodarzy, ale słychać było też polskich kibiców. Zaczęliśmy jednak bardzo dobrze, bo szybko objęliśmy prowadzenie 5:0. To nam ustawiło seta i przez to grało nam się dużo łatwiej - powiedział Łosiak.

- Na pewno trzeba było przetrwać kilka pierwszych minut tej wrzawy na trybunach. Nie było to jednak nic nadzwyczajnego. Nie zrobiło to na nas większego wrażenia . Zresztą spodziewaliśmy się tego - dodał.

- Najlepiej się gra, kiedy się wygrywa - zażartował Michał Bryl, pytany o to, jaka pora bardziej im pasuje. - Obyśmy tylko nie grali w południe, bo bardzo grzeje ostatnio - dorzucił.

Wracając do meczu, to nasi siatkarze wskazali, co im nie wyszło.