Polscy siatkarze się rozpędzają. Pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach Europy

Damian Gołąb Siatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy do lat 22 z pierwszą wygraną w mistrzostwach Europy. Dzień po porażce z Francją “Biało-Czerwoni” pewnie pokonali w Tarnowie Serbię, wygrywając 3:0. Zwycięstwo przybliża ich do awansu do półfinału.

Zdjęcie Polscy siatkarze wygrali pierwszy mecz na mistrzostwach Europy do lat 22 / FOT. ANNA KLEPACZKO/ FOTOPYK / NEWSPIX.PL / Newspix