Aluron CMC Warta przed rewanżem we Włoszech był w bardzo dobrej sytuacji. W Sosnowcu, gdzie podejmuje rywali w europejskich pucharach, rozbił zespół z Mediolanu 3:0, rozgrywając jedno z najlepszych spotkań w sezonie. Do awansu do czołowej ósemki rozgrywek potrzebował dwóch wygranych setów. Nie tylko wykonał zadanie, ale też przywozi z południa Europy zwycięstwo.