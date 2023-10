Polscy siatkarze rozbili rywali w pucharach. Byli w krytycznej sytuacji

Jedyny reprezentant Polski w Pucharze CEV siatkarzy, Aluron CMC Warta Zawiercie, gra dalej. Zawodnicy prowadzeni przez Michała Winiarskiego pokonali na wyjeździe 3:0 TSV Raiffeisen Hartberg i awansowali do 1/16 finału. Drużyna z PlusLigi poradziła sobie z rywalami, choć do Austrii pojechała zdziesiątkowana. To dlatego w niecodziennej roli musiał się odnaleźć Luke Perry, libero zawierciańskiego zespołu.