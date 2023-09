Polscy siatkarze przykrywają wszystkich czapką. Niebywała dominacja

A w tym rankingu polscy siatkarze prowadzą, zatem najprawdopodobniej dołączą do polskich siatkarek i w Paryżu będziemy mieli co najmniej dwie gry zespołowe. Co najmniej, bowiem szans jest więcej - o awans walczą jeszcze koszykarze, piłkarze ręczni, piłkarki ręczne, a także rugbystki. Możliwe, że Polsce uda się wprowadzić na olimpijskie areny więcej niż dwie ekipy, a rekord wynosi pięć i pochodzi z igrzysk w 1972 roku w Monachium oraz 1980 roku w Moskwie.