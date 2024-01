Polscy siatkarze poznali rywali w Lidze Narodów. Wielki hit na początek 

Do zwycięstwa zespół Nikoli Grbicia poprowadził - Łukasz Kaczmarek, który na boisku zgromadził 25 pkt. Kibice na długo zapamiętają również obrazek z dekoracji, kiedy to lider zespołu Bartosz Kurek docenił Aleksandra Śliwkę , który zastępował go w roli kapitana drużyny. Siatkarze wspólnie podnieśli trofeum Ligi Narodów.