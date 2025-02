Polscy siatkarze pokazali moc w pucharach. Gigant na kolanach, Drzyzga bezradny

Fenerbahce Stambuł sezon w europejskich pucharach rozpoczęła w Lidze Mistrzów. Tyle że faza grupowa okazała się dla tureckiego giganta nieudana. Rywalizację zakończył dopiero na trzecim miejscu i zamiast w barażach o ćwierćfinał LM trafił do ćwierćfinału Pucharu CEV. Nie pomogło nawet wzmocnienie Earvinem Ngapethem , który na początku roku dołączył do drużyny, której kapitanem jest Fabian Drzyzga .

Ostatnio Fenerbahce z powodu kontuzji straciło atakującego Drażena Luburicia. Mimo to spotkanie z rzeszowskimi siatkarzami drużyna ze Stambułu rozpoczęła bardzo dobrze. Luburicia zastępuje Kaan Gurbuz i to po jego asie serwisowym Fenerbahce prowadziło 14:10. Tej przewagi nie oddało już do końca seta. Gurbuz szalał w ataku, rzeszowianie popełniali sporo błędów w polu zagrywki. Gospodarze wygrali wysoko, 25:22.