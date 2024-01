Polscy siatkarze podbijają europejskie puchary. Autostrada do finału, byli bezlitośni

Projekt Warszawa to wicelider siatkarskiej PlusLigi, który potwierdza wysoką formę również w pucharach. We wtorek w Finlandii nie znalazł godnego przeciwnika. Imponująca wygrana sprawia, że w stolicy mogą już realnie widzieć się w finale rozgrywek.

Tej przewagi polscy siatkarze nie oddali. Finom nie pomogła nawet dobra dyspozycja Mateja Smidla . Niespełna 26-letni atakujący zdobył w pierwszej partii dziewięć punktów, notując dwa asy serwisowe. Mimo to Projekt wygrał pewnie, 25:18 .

Projekt Warszawa w drugim secie rozpędzał się wolniej. Błysnął Artur Szalpuk

Zespół Akaa Volley w poprzedniej rundzie wyeliminował Voleibol Teruel z Hiszpanii, przegrywając w dwumeczu tylko jednego seta. Do wtorku Finowie byli w Pucharze Challenge niepokonani. Ale i Projekt szedł przez poprzednie rundy jak burza. Wyeliminował zespoły ze Słowenii i Francji, a w ćwierćfinale bezlitośnie ograł Steauę Bukareszt. Wygrał oba mecze 3:0, choć drugie spotkanie kończył rezerwowym składem .

W drugiej partii siatkarze Akaa przez chwilę prowadzili , ale skończyło się to już przy stanie 6:5. Wkrótce bowiem przewaga gości zaczęła rosnąć. Co prawda Finowie trzymali się blisko, jeszcze przed decydującymi akcjami przegrywali tylko 13:16.

Warszawianie znakomicie spisywali się jednak w ataku. Sześć z siedmiu piłek skończył Artur Szalpuk , sześć z dziewięciu Bołądź. W trzech atakach ze środka ani razu nie dał się zatrzymać Jurij Semeniuk . Ostatnie akcje to popis zawodników Projektu, którzy wygrali niezagrożeni 25:20.

Puchar Challenge. Projekt Warszawa na autostradzie do finału

Drużyna ze stolicy doszła już do siebie po kilku problemach czołowych zawodników. Grać mogą Jan Firlej oraz Kevin Tillie, którzy w ostatnich tygodniach zmagali się z urazami . W Finlandii obaj wystąpili w podstawowym składzie.

Dzięki wygranej 3:0 Projekt jest już na autostradzie do finału. Wystarczy, że w rewanżu w Warszawie wygra dwa sety. Jeśli to się nie uda i przegra 1:3 lub 0:3, i tak będzie mieć szansę w dodatkowym, tak zwanym "złotym" secie. Rewanż zaplanowano na 7 lutego. W drugim półfinale Vero Volley Monza rywalizuje z Galatasaray Stambuł. Pierwszy mecz we Włoszech zaplanowano na środę.