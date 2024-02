Polscy siatkarze niepokonani w pucharach. Piękny sen trwa, trofeum o krok

Już po kilku minutach boisko musiał jednak opuścić Jan Firlej . Rozgrywający Projektu i reprezentacji Polski źle się poczuł i zastąpił go Maciej Stępień . Gra się wyrównała, objęli nawet prowadzenie. Kiedy zablokowali atak Bołądzia, Projekt przegrywał 10:12. Warszawianie te straty dość szybko odrobili , ale nie potrafili na dobre odskoczyć rywalom. Mimo wszystko przed końcówką wypracowali sobie dwupunktową przewagę. Choć na lewej stronie męczył się Kevin Tiliie - skończył tylko dwa z siedmiu ataków - gospodarze wygrali 25:20. Decydujący punkt to efekt warszawskiego bloku.

Akaa Volley zaskoczył Projekt Warszawa. Odpowiedź na miarę finału

Trener warszawian Piotr Graban nie tylko przerywał grę, ale i przywołał z ławki rezerwowych Linusa Webera . Niemiec zastąpił Bołądzia. Gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Punkt zagrywką zdobył Tillie, ale strat odrobić się nie udało. Projekt przegrał 18:25 .

Finowie mogli więc uwierzyć, że będą w stanie odwrócić losy dwumeczu. Ale wciąż to siatkarze z Warszawy byli o jednego wygranego seta od finału. Na trzecią partię do szóstki wrócił Bołądź. Po kilku wyrównanych minutach w końcu zaczęła działać warszawska zagrywka. W polu serwisowym błysnął Jurij Semeniuk , jego drużyna prowadziła 15:11. Od tej pory gospodarze pilnowali prowadzenia.

Skuteczny był Bołądź, który w tym secie zdobył aż 11 punktów. Rywale odpowiadali przede wszystkim atakami Mateja Smidla. Jego osiem "oczek" w trzeciej partii to było jednak za mało na Projekt. Wynik na 25:18 ustalił kolejnym asem serwisowym Semeniuk. To był punkt na wagę zapewnienia awansu do finału.