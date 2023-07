Mecz zaczął się od dłuższego pobytu w polu serwisowym Kamila Szymendery - było 3:0, potem 5:1 dla Polaków. Zaraz jednak brazylijski blok zaczął pracować i rywale wyszli na prowadzenie. Jak to w sporcie młodzieżowym drużyny grały zrywami - po pięciu punktach Brazylii z rzędu, cztery kolejne zdobyli Polacy, wróciliśmy na prowadzenie z główną rolą atakującego, Aleksa Nasewicza. Potem z kolei mocno w naszego Piotra Śliwkę, "pocelował" z serwisu środkowy Thiery Fellipe Oliveira Morais do Nascimento. W pewnym momencie Biało-Czerwoni wyszli na prowadzenie 19:16. Wystarczy do wygrania seta? Tak, ale nie obyło się bez emocji, zaraz znów był remis, po 19, a po fatalnym przyjęciu nawet 20:21. Na szczęście zadziało prawo falującego wyniku - zaraz było 23:21 dla Polski, set zakończyła "kiwka" Śliwki - 25:22.