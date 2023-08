Polscy siatkarze najlepsi w fazie grupowej. Idą jak burza

W dwóch meczach grupowych Polacy gładko wygrali po 3:0 z Portugalią i Hong Kongiem . W tych spotkaniach stracili tylko 91 punktów. I to najlepszy wynik spośród wszystkich drużyn. Liderem w zdobytych punktach jest Michał Gierżot (37), przed Mateuszem Porębą (17), Dawidem Dulskim i Damianem Kogutem (po 14). Trzej pierwsi to siatkarze, którzy mają za sobą już debiut w pierwszej reprezentacji.

Po dwóch spotkaniach zapewnili sobie awans do ćwierćfinałów, a przed nimi był mecz z Koreą Południową. Rywale pokonali Hong Kong i przegrali z Portugalią. To oznacza, że musieli wygrać, by wyjść z grupy.