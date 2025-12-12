Coraz głośniej w ostatnim czasie jest w sprawie powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji. Sporo światowych federacji zdecydowało się na zawieszenie przedstawicieli tych nacji ze względu na inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę. Wszystko miało miejsce w 2022 roku. Mimo to Rosjanie oraz Białorusini walczyli o swoje. Do przełomu doszło w 2025 roku, gdy po blisko czterech latach część z nich może wrócić do reprezentowania swoich krajów.

Zgodę na powrót wydał m.in. trybunał arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie. W ten sposób FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) musiała znieść swoje zawieszenia. Podobne oświadczenie w czwartek wydał MKOl. Organizacja rekomenduje, aby dopuścić do rywalizacji młodzież ze wspomnianych już państw.

- Sportowcy mają fundamentalne prawo do dostępu do sportu - przekazano.

W związku z tym na pierwsze decyzje nie trzeba było długo czekać. FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie ogłosiła przywrócenie do rywalizacji młodzieżowych reprezentantów Rosji i Białorusi. Wytyczne obejmują zarówno siatkówkę plażową, jak i halową. Nowe zasady wejdą w życie z początkiem nowego roku, 1 stycznia 2026 roku.

- Zarząd FIVB podczas piątkowego posiedzenia podjął decyzję o umożliwieniu wszystkim młodym siatkarzom, w tym posiadaczom paszportów rosyjskich i białoruskich, udziału w międzynarodowych i kontynentalnych zawodach w swojej kategorii wiekowej. Ma to na celu zapewnienie młodemu pokoleniu siatkarzy i siatkarzy plażowych podstawowego prawa do udziału w zawodach międzynarodowych bez żadnych nacisków politycznych - czytamy w oświadczeniu.

Seniorzy jeszcze poczekają, to nie koniec

Jak już wspomnieliśmy, decyzja ta liczy się tylko młodzieży. Seniorskie kadry muszą jeszcze poczekać, gdyż nie dostały zielonego światła na powrót do rywalizacji. Federacja dodała, że stanowczo potępia to, co się dzieje na Ukrainie i liczy na jak najszybsze zakończenie konfliktu.

Decyzja zarządu FIVB z 1 marca 2022 r. dotycząca niedopuszczenia do gry seniorskich reprezentacji narodowych Rosji i Białorusi pozostaje w mocy. FIVB pozostaje głęboko zaniepokojona trwającą wojną na Ukrainie i stanowczo potępia wszelkie formy przemocy. Mamy nadzieję na jak najszybsze pokojowe rozwiązanie

Takie wieści oznaczają, że już podczas nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego w przypadku awansu na największe imprezy nasze siatkarki i siatkarze będą mogły trafić na Rosję i Białoruś.

