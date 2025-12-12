Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polscy siatkarze mogą grać z Rosjanami. FIVB ogłasza. Młodzież dostała zgodę

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Po blisko czterech latach zawieszenia rosyjskich i białoruskich drużyn narodowych w siatkówkę FIVB ogłosiło częściowe zniesienie restrykcji. Od 1 stycznia 2026 roku do gry mogą wrócić wszystkie młodzieżowe drużyny z tych krajów. Oznacza to, że w nadchodzących imprezach będzie mogło dojść do starcia Polski z którąś z tych ekip. Do gry natomiast jeszcze nie wróci seniorska reprezentacja.

Trzech młodych siatkarzy w zielonych strojach reprezentacji Polski cieszy się po zdobytym punkcie na boisku, za nimi widać drużynę rywali oraz kibiców na trybunach.
Siatkarze reprezentacji Polski do lat 21volleyball worldmateriały prasowe

Coraz głośniej w ostatnim czasie jest w sprawie powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do rywalizacji. Sporo światowych federacji zdecydowało się na zawieszenie przedstawicieli tych nacji ze względu na inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę. Wszystko miało miejsce w 2022 roku. Mimo to Rosjanie oraz Białorusini walczyli o swoje. Do przełomu doszło w 2025 roku, gdy po blisko czterech latach część z nich może wrócić do reprezentowania swoich krajów.

Zgodę na powrót wydał m.in. trybunał arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie. W ten sposób FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) musiała znieść swoje zawieszenia. Podobne oświadczenie w czwartek wydał MKOl. Organizacja rekomenduje, aby dopuścić do rywalizacji młodzież ze wspomnianych już państw.

Zobacz również:

Tomasz Fornal w barwach reprezentacji Polski
Siatkówka

Tomasz Fornal przeszedł metamorfozę. Niebywałe, tak teraz wygląda siatkarz

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    - Sportowcy mają fundamentalne prawo do dostępu do sportu - przekazano.

    W związku z tym na pierwsze decyzje nie trzeba było długo czekać. FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej oficjalnie ogłosiła przywrócenie do rywalizacji młodzieżowych reprezentantów Rosji i Białorusi. Wytyczne obejmują zarówno siatkówkę plażową, jak i halową. Nowe zasady wejdą w życie z początkiem nowego roku, 1 stycznia 2026 roku.

    - Zarząd FIVB podczas piątkowego posiedzenia podjął decyzję o umożliwieniu wszystkim młodym siatkarzom, w tym posiadaczom paszportów rosyjskich i białoruskich, udziału w międzynarodowych i kontynentalnych zawodach w swojej kategorii wiekowej. Ma to na celu zapewnienie młodemu pokoleniu siatkarzy i siatkarzy plażowych podstawowego prawa do udziału w zawodach międzynarodowych bez żadnych nacisków politycznych - czytamy w oświadczeniu.

    Seniorzy jeszcze poczekają, to nie koniec

    Jak już wspomnieliśmy, decyzja ta liczy się tylko młodzieży. Seniorskie kadry muszą jeszcze poczekać, gdyż nie dostały zielonego światła na powrót do rywalizacji. Federacja dodała, że stanowczo potępia to, co się dzieje na Ukrainie i liczy na jak najszybsze zakończenie konfliktu.

    Decyzja zarządu FIVB z 1 marca 2022 r. dotycząca niedopuszczenia do gry seniorskich reprezentacji narodowych Rosji i Białorusi pozostaje w mocy. FIVB pozostaje głęboko zaniepokojona trwającą wojną na Ukrainie i stanowczo potępia wszelkie formy przemocy. Mamy nadzieję na jak najszybsze pokojowe rozwiązanie
    dodano.

    Takie wieści oznaczają, że już podczas nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego w przypadku awansu na największe imprezy nasze siatkarki i siatkarze będą mogły trafić na Rosję i Białoruś.

    Tobias Brand - najlepsze akcje MVP meczu Energa Trefl Gdańsk - PGE GiEK Skra Bełchatów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Andrzej Wrona po zakończeniu kariery spełnia się jako komentator
    Liga Mistrzów

    Wszyscy usłyszeli, co powiedział Andrzej Wrona. Odważnie. "Może sobie na to pozwolić"

    Katarzyna Koprowicz
    Katarzyna Koprowicz
    Drużyna młodych siatkarek w czerwonych strojach, świętujących zdobycie punktu podczas meczu, wyraźnie widać radość i emocje na twarzach zawodniczek, które są zgromadzone w grupie na boisku.
    Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
    Polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach świętują zdobycie punktu na boisku podczas meczu, jeden gracz w zielonym stroju odwrócony tyłem, w tle widoczne trybuny i transparenty polskich kibiców.
    Reprezentacja Polski U-19volleyball worldmateriały prasowe
    Grupa młodych sportowców i ich trenerów w czerwono-białych strojach do siatkówki, ustawionych na hali sportowej przed siatką, na tle wnętrza obiektu z widocznym banerem kraju.
    Reprezentacja Polski siatkarzy U-21CEV.eumateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja