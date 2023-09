Polscy siatkarze mają wielkie serca. Znów to udowodnili. "Wspieramy tę akcję"

Polscy siatkarze zgodnie z oczekiwaniami zrobili kolejny krok na mistrzostwach Europy i nie zostawili rywalom żadnych złudzeń. W niedzielę (03.09) nasza reprezentacja w trzech setach pokonała Macedonię Północną . W meczu szansę debiutu w tegorocznej edycji ME dostali Bartosz Bednorz i Jakub Popiwczak . Z kolei kapitan "Biało-Czerwonych", Bartosz Kurek po problemach zdrowotnych wrócił do gry i spotkanie rozpoczął w wyjściowej szóstce.

"Sądzę, że najważniejsze było to, iż dostaliśmy czas my, którzy na tym etapie sezonu reprezentacyjnego nie spędzaliśmy dużo minut na boisku. To było fajne, swoją szansę dostali zmiennicy, w tym właśnie ja. I uważam, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Udowodniliśmy, że można na nas liczyć w przeciągu tego turnieju. Ja też osobiście jestem w miarę zadowolony ze swojego występu. Jest na czym budować. Nie było jeszcze perfekcyjnie, miałem parę nieudanych akcji, ale idzie to w dobrą stronę" - przyznał "Kuraś".