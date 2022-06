Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat, Marian Kmita, oraz Jerzy Mielewski przyznane nagrody odebrali osobiście na jubileuszowej gali 25-lecia Telekamer.



Kiedy zapraszano mnie na galę Telekamer, przypuszczałem, że chodzi o wyścig w kategorii "Kanał Sportowy". Już na scenie okazało się, że chodzi o "Kanał Tematyczny". Było mi bardzo miło. To oznacza, że robota często anonimowych ludzi, którzy nigdy nie pojawią się w czołówkach, przynosi takie rezultaty. Wielokrotnie podkreślam, że każda nagroda dla naszych dziennikarzy, to nagroda zespołowa. To nie jest tak, że jedna czy dwie osoby wypracowały sukces Polsatu. Nie, to zawsze jest 50, 100, 150 osób, które na to bardzo ciężko pracują. Tym bardziej jest nam miło, że ktoś to docenia. Tego typu nagrody dodają nam energii i mocnego przekonania, że jest dla kogo pracować, że ten ktoś to widzi, a na koniec potrafi to docenić głosując. Stawiając stempel, że to, co robimy, jest dobre. - Marian Kmita, Dyrektor ds. Sport w Telewizji Polsat

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska Liga Siatkówki na etapie nowego otwarcia. Prezes PLS dla Interii: Eksport to nasz najważniejszy cel. Wideo INTERIA.TV

W sierpniu 2020 roku Polsat Sport obchodził 20. urodziny. Na przestrzeni ponad dwóch dekad swojego istnienia stacja towarzyszyła polskim kibicom przy największych sukcesach rodzimych sportowców oraz transmitowała najważniejsze turnieje. W 2002 roku Polacy właśnie w Polsacie Sport mogli oglądać wielki powrót Biało-Czerwonych piłkarzy na mistrzostwa świata po 16 latach nieobecności na imprezie tej rangi. Kolejny mundial, w 2006 roku, transmitowany był już nie tylko przez Polsat Sport, ale także Polsat Sport Extra. W następnych latach dołączyły do nich także Polsat Sport News, Polsat Sport Fight oraz Polsat Sport Premium 1 i 2.

Zwiększanie liczby kanałów było odpowiedzią na rosnące portfolio praw do transmisji i pozwalało relacjonować większą liczbę wydarzeń jednocześnie. Miało to szczególne znaczenie przy takich turniejach, jak UEFA EURO 2008 i 2016 czy pamiętnych mistrzostwach świata siatkarzy z 2014 roku, które odbyły się w Polsce i zakończyły triumfem Biało-Czerwonych. Polska drużyna powtórzyła ten wyczyn także 4 lata później, a o trzecie z rzędu złoto powalczy tego lata.

Przy wszystkich wymienionych wcześniej wydarzeniach oraz niezliczonej liczbie innych, pracował Jerzy Mielewski. Jego przygoda z Polsatem Sport rozpoczęła się od roli stażysty, z którego z czasem przeobraził się w czołowego komentatora oraz gwiazdę nie tylko redakcji sportowej, lecz także całej Telewizji Polsat. Jako dziennikarz związany jest przede wszystkim z siatkówką, ale z powodzeniem pracuje też przy piłce nożnej, piłce ręcznej, czy sportach walki. Widzowie cenią jego profesjonalizm, błyskotliwość, poczucie humoru i najwyższą troskę o przygotowanie merytoryczne.

Sześć kanałów pozwala redakcji sportowej Polsatu obsługiwać najbardziej wymagające wydarzenia, takie jak np. Liga Mistrzów UEFA, czy tenisowy Wimbledon. Widzowie mogą oglądać kilka meczów jednocześnie w najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Oprócz tradycyjnej telewizji, transmisje dostępne są także w serwisie i aplikacji Polsat Box Go, dostępnych na urządzeniach mobilnych.