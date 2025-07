Polki rozbiły Chinki w Radomiu. Test przed Ligą Narodów zdany na piątkę

Czasy, gdy reprezentacja Polski kobiet nie znaczyła zbyt wiele na arenie międzynarodowej, jak na razie się zakończyły. Biało-Czerwone miały naprawdę trudny okres, ale wszystko zmieniło się wraz z przyjściem do drużyny Stefano Lavariniego. Włoski szkoleniowiec przejął stery w zespole i stopniowo był w stanie poukładać wszystko, co w drużynie nie działało. Po trzech latach pracy Włocha można już śmiało powiedzieć, że był dobrym wyborem PZPS.

Potwierdziła to także tegoroczna edycja Ligi Narodów. Oczywiście nie obyło się bez błędów i porażek. Biało-Czerwone w fazie grupowej przegrały trzykrotnie, ale rywalki były naprawdę dobre, bo mowa o Brazylijkach, Japonkach oraz Turczynkach, a więc trzech naprawdę mocnych reprezentacjach. Ostatecznie bilans dziewięciu zwycięstw i trzech porażek pozwolił Polkom zająć czwarte miejsce.

To ma znaczenie przy rozstawieniu w fazie pucharowej. Ta jednak odbędzie się w Polsce, a konkretnie w Łodzi, więc Biało-Czerwone i tak były pewne gry przynajmniej w ćwierćfinale. Pytaniem było to, z kim nasze panie zmierzą się w rywalizacji o półfinał. Ostatecznie w końcowym zestawieniu po fazie grupowej piąte miejsce zajęły Chinki , z którymi podopieczne Lavariniego w tej edycji nie grały.

Drugi set układał się zupełnie inaczej. Biało-Czerwone zaczęły bowiem od prowadzenia...9:0. Tej straty Chinki nie zdołały odrobić i ostatecznie w całej partii uzbierały ledwie 12 oczek. Trzeci set na początku był nieco bardziej wyrównany, ale od stanu 5:3 Polki zaczęły budować swoją przewagę i nie oddały jej już do samego końca, a całą partię wygrały do 14.

Wiele wskazywało na to, że kolejny set będzie tym ostatnim. Początek jednak mógł to złudzenie nieco zatrzeć, bo Biało-Czerwone przegrywały 5:7. Od tego momentu podniosły jakość swojej gry i wyszły na prowadzenie 13:7. Przewaga zbudowana na tym etapie seta pozwoliła na "dowiezienie" prowadzenia już do ostatniej piłki. Tę Polki wygrały, prowadząc 24:16 i cały mecz padł łupem podopiecznych Lavariniego, które pokazały swoją wyższość przed ćwierćfinałem Ligi Narodów.