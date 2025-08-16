Polki podniosły się po porażce, ponad dwugodzinny thriller. Czas na "mały finał"
Już na ćwierćfinale zakończyła się walka o medale reprezentacji Polski podczas aktualnie trwających mistrzostw świata kobiet do lat 21 w siatkówkę. Mimo to zawodniczki Miłosza Majki przystąpiły do gry o miejsca 5-8, a w półfinale tych zmagań zmierzyły się z Turcją. Po ponad dwóch godzinach gry lepsze 3:2 okazały się Polki i to one zagrają w małym finale - meczu o 5. miejsce.
Zdecydowanie nie tak swój udział w tegorocznych siatkarskich mistrzostwach świata kobiet do lat 21 wyobrażała sobie reprezentacja Polski. Ta znakomicie spisała się w fazie grupowej, gdzie zanotowała cztery wygrane i zaledwie jedną porażkę, dzięki czemu zakończyła ten etap rozgrywek na pierwszym miejscu. W ten sposób w 1/8 finału podopieczne Miłosza Majki zmierzyły się z kadrą Portoryko, którą pewnie pokonały 3:0.
Nieco gorzej poszło im w ćwierćfinale, gdzie nieoczekiwanie w czterech setach lepsza okazała się Bułgaria. "Biało-Czerwone" przez swoją przegraną straciły szansę na medal i znalazły się w fazie play-off o miejsca 5-8. W półfinale tych zmagań przyszło im się mierzyć z Turczynkami.
Początek meczu wyglądał bardzo obiecująco, gdyż Polki wygrywały już 8:2. Niestety dla nich rywalki z czasem zaczynały grać coraz lepiej, co poskutkowało stratą przewagi i prowadzeniem tylko jednym "oczkiem", 16:15. Finalnie jednak siatkarki naszej reprezentacji utrzymały tą minimalną przewagę i doprowadziły do piłek setowych. Wykorzystały swoją drugą szansę i wygrały tą partię 25:23.
Drugi set, to prawdziwe przeciwieństwo pierwszego. Rywalki przystąpiły do gry z zupełnie nową energię, dzięki czemu prowadziły 6:3. Z czasem udowadniały, że to one zasługują na wygranie tej części meczu i powiększyły swoje prowadzenie do wyniku 12:7. Polki próbowały odwrócić losy seta, lecz nieskutecznie. Turczynki zwyciężyły seta 25:19 doprowadzając do remisu w całym meczu.
Dobra gra Turcji, nagle zwrot akcji
Kolejna odsłona meczu rozpoczęła się korzystniej dla "Biało-Czerwonych", bowiem tablica wyników wskazywała 4:2. Z akcji na akcję ponownie lepiej wyglądały przeciwniczki, wobec czego zrobiło się 6:9. Podopieczne Miłosza Majki odkąd straciły prowadzenie nie mogły doprowadzić chociażby do remisu. Set zakończył się wygraną rywalek do 22.
Czwarty set, to upragnione przełamanie. Polki od razu wzięły sprawy w swoje ręce i nie dawały reprezentacji Turcji rozwinąć skrzydeł. Prowadziły 6:2, 15:9, a następnie 21:15, aż w końcu tablica wyników wskazała 25:18. Wtedy jasnym się stało, że do ostatecznego rozstrzygnięcia będzie potrzebny tie-break.
Ten był bardzo wyrównany, szczególnie do stanu 4:4, gdy gra toczyła się punkt za punkt. W pewnym momencie na prowadzenie, i to aż trzypunktowe wyszły Polki. Te grały świetnie dobrze wykorzystując słabości przeciwniczek, co doprowadziło do wyniku 11:7. Wtedy jednak Turczynki wróciły do rywalizacji, było 11:10. "Biało-Czerwone" okazały się jednak lepsze i to one wygrały tie-breaka po grze na przewagi 17:15, dzięki czemu zagrają w spotkaniu o 5. miejsce.
W nim rywalem Polski będzie wygrany spotkania Argentyna - Chiny.