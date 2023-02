Polki nie zaskoczyły w europejskich pucharach. Pólfinał wciąż w zasięgu

Mistrzynie Rumunii to bardzo młody klub (założony w 2011 roku), ale już utytułowany. Zdobył sześć mistrzostw kraju i cztery puchary. Jest też finalistą wszystkich europejskich rozgrywek - Ligi Mistrzyń (2018), Pucharu CEV (2019) i Challenge Cup (2021).

W tym sezonie grał w grupie B LM, zajął w niej trzecie miejsce i nie awansował do play off. Za to mógł dalej występować w Pucharze CEV. W ćwierćfinale trafił na łodzianki, które w lidze spisują się przeciętnie (są na szóstym miejscu), ale w pucharach radzą sobie świetnie. Wyeliminowały inny rumuński zespół Voluntari, a także hiszpańskie Las Palmas (dzięki złotemu setowi) i belgijski Gent.