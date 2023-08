Polki miały piłkę meczową i nic. Stracona szansa na medal mistrzostw świata

Siatkarki reprezentacji Polski do lat 19 przegrały z Chorwacją 2:3 i nie awansowały do ćwierćfinału mistrzostw świata. To był mecz pełen zwrotów akcji i wielkich emocji. Biało-czerwone prowadziły 1:0, potem 2:1 aż w końcu o wyniku zdecydował tie break. W piątej partii Polki nie wykorzystały piłki meczowej i to gospodynie pozostały w grze o medale.