Polka została bohaterką. Wielki triumf, a potem taka decyzja!

Conegliano w tym sezonie niepodzielnie panuje we Włoszech. W lidze wygrało komplet 10 spotkań i ma aż 10 punktów przewagi nad wiceliderem tabeli. Zespół prowadzony przez Daniele Santarellego potwierdził dominację, zdobywając we Florencji pierwsze trofeum w sezonie.

Mistrz i zdobywca Pucharu Włoch z poprzedniego sezonu w meczu o Superpuchar spotkał się z finalistą ostatniej edycji pucharu. To Igor Gorgonzola, którego trenerem jest Lavarini, prowadzący również reprezentację Polski. Jego klub jest wiceliderem ligi i także nie ma się w tym sezonie czego wstydzić - do soboty przegrał tylko dwa spotkania .

W pierwszym secie meczu z Conegliano prowadził już 16:12, ale i tak przegrał partię do 23. Drużynie z Novary, dla której najwięcej punktów zdobyła Turczynka Ebrar Karakurt , udało się wygrać w drugim secie. Trzecia i czwarta partia przebiegały już jednak pod dyktando mistrzyń Włoch.

Joanna Wołosz z piątym Superpucharem Włoch z rzędu

Ważną rolę w triumfie Conegliano odegrała Wołosz. Miała dużą zasługę w tym, że jej koleżanki bardzo dobrze spisywały się w ataku. Sama zdobyła jeden punkt, ale nie to było w jej grze najważniejsze. Po spotkaniu to właśnie Polka, kapitan Conegliano, odebrała nagrodę dla MVP finału. I to mimo świetnego występu dwóch koleżanek z zespołu - Amerykanka Kathryn Plummer zdobyła 17, a Szwedka Isabelle Haak aż 22 punkty.