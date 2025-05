Polka opowiedziała o koszmarze. Opuściła kraj i się zaczęło, nic nie mogła zrobić

Julia Szczurowska poza granicami naszego kraju gra już od kilku dobrych lat . Po krótkiej przygodzie w lidze francuskiej młoda zawodniczka przebywa obecnie w Turcji, gdzie robi niemałą furorę wśród kibiców. Wyczyny zawodniczki doskonale śledzi również Stefano Lavarini. 23-latka znalazła się na liście powołanych do nadchodzących zmagań reprezentacyjnych. Z tego właśnie powodu porozmawiał z nią znany w środowisku portal "Siatka.org".

Podczas obszernego wywiadu nie brakowało trudnych tematów. W pewnym momencie pojawił się wątek stalkera, z którym sportsmenka walczyła w kraju leżącym nad Bosforem. Zaczęło się co prawda niewinnie, bo od wiadomości w mediach społecznościowych. Wraz z każdym kolejnym dniem sytuacja coraz bardziej wymykała się jednak spod kontroli . "Ta sytuacja miała miejsce, jeszcze jak grałam w Bursie. Miałam ze sobą psa, z którym spacerowałam 3-4 razy dziennie. Z uwagi na fakt, że jestem wysoką blondynką w Turcji, wyróżniałam się w tłumie i ktoś, kto zna drużynę, po prostu musiał mnie zobaczyć" - rozpoczęła.

"Potem zaczęły się groźby. Na policji niewiele mogli zrobić, póki nie miałam z nim konfrontacji. Na początku byłam strasznie spanikowana i po prostu się bałam. Musiałam się cały czas obracać przez ramię i patrzeć, czy faktycznie ktoś za mną nie idzie. No można zwariować. To był mężczyzna w średnim wieku. Raz widziałam go podczas spaceru z psem, jak mi pomachał - wcześniej ten sam samochód podjeżdżał pod mój blok" - dodała od razu.