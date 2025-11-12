Polaków czeka obrona tytułu. Nagły komunikat federacji. "Czegoś takiego nie było"

Reprezentacja Polski pod wodzą Nikoli Grbicia przebija swoje "szklane sufity", które w ostatnich latach wydawały się niemożliwe do przebicia. O ile na mistrzostwach świata Biało-Czerwoni w ostatnich latach nie mieli żadnych problemów (cztery medale od 2014 roku przyp. red.), o tyle igrzyska olimpijskie i mistrzostwa Europy były trudnym tematem.

Jako pierwszą udało się przełamać "klątwę" mistrzostw Europy. Ta ciążyła na naszej reprezentacji od 2009 roku, gdy Polacy ostatni raz zdołali wygrać całą imprezę. Na ponowny triumf Biało-Czerwoni czekali aż do 2023 roku, co przy jakości indywidualnej naszych graczy, było sporym rozczarowaniem.

Bułgaria - Polska wielkim hitem. Jest komunikat

W 2023 roku turniej odbywał się w: Bułgarii, Macedonii Północnej, Izraelu oraz Włoszech. Kluczowe mecze rozgrywano na Półwyspie Apenińskim. Właśnie tam, a dokładnie w Rzymie rozegrano finał między Polakami i Włochami. Siatkarze Grbicia nie dali rywalom żadnych szans i na ich terenie wygrali 3:0.

Polacy tytułu bronić będą w bardzo podobnych warunkach. Turniej w 2026 roku rozegrany zostanie bowiem w: Finlandii, Rumunii, Bułgarii oraz Włoszech. Nasi siatkarze w grupie zmierzą się z: Bułgarami, Macedończykami z Północy, Ukraińcami, Portugalczykami oraz Izraelczykami.

Jak się okazuje, mecz z Bułgarią w fazie grupowej już teraz bije rekordy, o czym poinformowała bułgarska federacja. "Zaledwie cztery dni po uruchomieniu sprzedaży zakupiono już ponad 16 tysięcy biletów na Mistrzostwa Europy 2026, których współgospodarzem będzie Sofia. Tak wielkiego zainteresowania i aktywności fanów na ponad 300 dni przed imprezą nie było jeszcze nigdy" - czytamy w pierwszej części.

W drugiej padły znamienne słowa o meczu Polaków. "Spotkanie Bułgaria - Polska budzi zdecydowanie największe zainteresowanie. Już w tym momencie pozostało niewiele wolnych miejsc w sprzedaży i wydaje się, że zostaną sprzedane" - dodano. Hala w Sofii, w której zostanie rozegrany ten mecz, może pomieścić ponad 12 tysięcy kibiców.

