Polak został bohaterem finału. "Jeszcze to do mnie nie dociera"

Zespół Polaków do turnieju finałowego Pucharu Włoch awansował pokonując Valsa Group Modena 3:0 w ćwierćfinale. Najtrudniejszą przeprawę miał w półfinale z Allianz Milano, szczególnie w czwartym secie, w którym prowadził już... 16:8, ale ostatecznie przegrał 23:25. Podopieczni trenera Angela Lorenzettiego finalnie pokonali rywali 3:2 , a asa serwisowego na wagę zwycięstwa posłał wracający po kontuzji Leon.

"Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, bo z Mediolanem już graliśmy w tym sezonie w lidze. Wtedy przegraliśmy wygrany mecz, więc mieliśmy sobie coś do udowodnienia. W półfinale na pewno mogliśmy zagrać lepiej i nie doprowadzać do piątego seta, tylko zamknąć spotkanie w czwartej partii. Mieliśmy wtedy ogromną przewagę, ale ją roztrwoniliśmy. Grunt, że w tie-breaku wykrzesaliśmy z siebie jeszcze trochę energii i wygraliśmy to starcie" - powiedział Semeniuk dla PZPS-u.

W finale Sir Susa Vim Perugia, która rok temu odpadła w tych rozgrywkach w półfinale, do triumfu 3:1 z Monzą poprowadził Semeniuk. Dla jego drużyny to czwarte trofeum Pucharu Włoch i już drugie w tym sezonie, po wywalczonym w grudniu klubowym mistrzostwie świata.

Jeszcze to do mnie nie dociera, że zdobyliśmy Puchar Włoch. Może to przez zmęczenie dwoma bardzo ciężkimi spotkaniami albo przez te emocje, które towarzyszyły mi przez cały turniej w Bolonii ~ przyznał Semeniuk, cytowany przez PZPS.

Siatkówka. Kamil Semeniuk piątym Polakiem z Pucharem Włoch

Polski siatkarz spędza drugi sezon we Włoszech. W niedzielę po raz pierwszy w karierze wywalczył Puchar Włoch, który do tej pory zdobyło zaledwie czterech Polaków: Sebastian Świderski, Łukasz Żygadło, Leon i Mateusz Bieniek. Tym samym dołączył do elitarnego grona.

Występ Semaniuka w finale był fantastyczny - zapisał na koncie 18 punktów, w tym dwa skuteczne bloki i prawie 60-procentową skuteczność w ataku.

"Finał to kolejna ciężka batalia, tym razem z ekipą, która dzień wcześniej wyeliminowała z gry Trento. Spodziewaliśmy się, że będzie walka i rzeczywiście była. Walczyliśmy ze zmęczeniem z poprzedniego spotkania, jak i z bardzo dobrze dysponowaną drużyną z Monzy. Myślę, że zagraliśmy bardzo dobrze jako zespół i to było naszą mocną stroną. Każdy dołożył coś do tego sukcesu. Myślę, że ja sam w finale też pomogłem, ale oczywiście są w mojej grze rzeczy do poprawy. Niemniej, jestem szczęśliwy, że w kolejnym finale byłem na boisku i w jakiś sposób mogłem przyczynić się do rezultatu końcowego" - ocenił przyjmujący dla PZPS-u.

Ekipa Polaków bardzo dobrze spisuje się także we włoskiej lidze - jest aktualnie wiceliderem tabeli z bilansem 13 zwycięstw i zaledwie trzech porażek.

Kamil Semeniuk / AFP

Kamil Semeniuk w ataku / AFP

Kamil Semeniuk (drugi z prawej) na podium / AFP