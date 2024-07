Konarski tego nie ukrywał. Dlatego wybrał Al-Nassr

Po chwili jednak wytłumaczył, jak faktycznie wyglądała sytuacja. - A tak poważnie, to nie sądzę, żeby nasze szlaki się przecięły, choć sam jestem fanem piłki nożnej, więc na mecz na pewno się przejdę. Poza tym na pewno trudno porównywać warunki, jakie mają tam piłkarze i siatkarze. Mój menedżer trzymał ofertę z Arabii w zanadrzu przez dłuższy czas . Początkowo była też opcja wyjazdu do Turcji, jak i do Włoch. Pojawiały się zapytania z klubów z Monzy czy Werony, gdzie pracuje trener Radostin Stojczew. Dopytywał o mnie, o mój stan zdrowia, dzwonił nawet do Andrei Gardiniego, z którym pracowałem w ostatnim roku w Bełchatowie, ale ostatecznie w Weronie uznali, że nie mają na mnie budżetu - dodał.

Nasz siatkarz zdradził także, że do Arabii Saudyjskiej oficjalnie przeprowadzi się na początku sierpnia, a rozgrywki ligowe rozpoczną się w połowie września. Na samym początku Konarski będzie w nowym miejscu sam, ale po miesiącu mają do niego dołączyć jeszcze żona oraz syn. Zdradził, że jeśli w Arabii będzie zbyt ciepło, to jego rodzina wróci do kraju, a on sam pozostanie w klubie do końca sezonu.