Polak wydostał się ze zrujnowanego miasta. „Słyszeliśmy krzyki ludzi”

- W nocy z niedzieli na poniedziałek wracaliśmy autokarem z meczu ligowego. Około godziny 3 nad ranem przebudziłem się, bo wszyscy koledzy z mojej drużyny zaczęli bardzo głośno rozmawiać, emocjonować się czy wręcz krzyczeć po tym, jak wyczytali gdzieś w internecie, że w naszym rejonie doszło do trzęsienia ziemi. Wielu z nich nie było w stanie skontaktować się z najbliższymi, co dodatkowo zwiększało niepokój. Do miasta dotarliśmy około 6 rano i zdaliśmy sobie sprawę ze skali zniszczeń. Autokar nie mógł dojechać do naszego ośrodka treningowego i musieliśmy ruszyć piechotą. Po drodze słyszeliśmy krzyki ludzi proszących o pomoc, więc od razu rzuciliśmy im wodę i koce, które mieliśmy w bagażniku. Po jakimś czasie dotarliśmy do ośrodka, ale okazało się, że nie możemy w nim zostać, bo nie jest tam bezpiecznie. Przebywaliśmy w kolejnych dniach w recepcji, w której był na szczęście prąd i jakiś generator wytwarzający ciepło.