Polak oficjalnie pożegnał się z gigantem. Liczył na więcej. „Jest niedosyt”

Sezon 2023/24 w PlusLidze należał do Jastrzębskiego Węgla. Ekipa z województwa śląskiego wygrała rundę zasadniczą, a następnie pokazała moc w fazie play-off i obroniła mistrzostwo wywalczone przed rokiem. Do pełni szczęścia siatkarzom oraz kibicom zabrakło triumfu w Lidze Mistrzów. „Pomarańczowi” znów nie dali rady w finale. Do tego spotkania wrócił na moment Rafał Szymura, który opuszcza drużynę po czterech latach świetnej gry. „Jest niedosyt” – przyznał wprost przed klubową kamerą.