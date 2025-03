Polak obraził rywala i dostał czerwoną kartkę. Rozpętała się prawdziwa burza

Muzaj może mieć przez swoje zachowanie spory problem. Za ten incydent japońska liga może go surowo ukarać. Według nieoficjalnych informacji, atakujący miał obrazić Miguela Lopeza, kubańskiego siatkarza, obraźliwym rasistowskim określeniem. Sprawa jest w toku.

Maciej Muzaj "bohaterem" awantury

1 marca Tokio Great Bears rozegrało spotkanie przeciwko Osaka Bluteon (niegdysiejszemu Panasonic Panthers). W szóstce drużyny ze stolicy Japonii znalazł się Maciej Muzaj. Z udziałem polskiego atakującego doszło do utarczki pod siatką. W stronę kubańskiego przyjmującego, Miguela Lopeza, miały paść nieprzyjemne słowa.

Ponoć do zdarzenia doszło po tym, jak Lopez po raz kolejny zapunktował - tego dnia był trudny do zatrzymania i tokijski blok nie mógł za nim nadążyć . Muzaj za swoje działanie otrzymał czerwoną kartkę . Po drugim secie próbował jeszcze porozmawiać z Lopezem , ale przyjmujący nie chciał kontynuować tematu ani słyszeć przeprosin. Sprawa stanęła na ostrzu noża.

Klub Muzaja wydał oświadczenie

Po meczu z polskim siatkarzem rozmawiać miał jeszcze Thomas Jaeschke , amerykański przyjmujący dobrze znany z m.in. z polskich parkietów i gry w Asseco Resovii. Sprawa, jak się zdaje, doszła do swojego finału. Oświadczenie z przeprosinami postanowił wydać klub Muzaja, Tokio Great Bears.

"Przeprosiny dotyczące Macieja Muzaja. Chcielibyśmy przeprosić za niestosowne uwagi Macieja Muzaja podczas meczu z Osaka Bulteon 1 marca 2025 r. Obecnie SV League prowadzi dochodzenie, ale jako klub postanowiliśmy zawiesić Macieja Muzaja w jutrzejszym meczu z Osaka Bulteon. Great Bears Co., Ltd. CEO Kenji Kubota" - poinformował klub. To oznacza, że kara dla Muzaja może być bardziej dotkliwa niż tylko zawieszenie na jeden mecz. Sprawa jest badana przez ligę.