Polacy walczą o swoje w CEV. Rozpoczyna się batalia. "Nie ma podziałów"

Jednym z kandydatów jest Polak, Leszek Leo Wencel . To członek zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a także przedsiębiorca działający na skalę międzynarodową. W związku ze swoim doświadczeniem zawodowym Wencel mówi biegle w czterech językach. Oprócz polskiego to także angielski, rosyjski i włoski.

- Zostałem kandydatem PZPS-u na prezesa CEV, gdyż stwierdzono, że do dalszego rozwoju siatkówki potrzeba nie tylko pasji do tego sportu, która jest warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, ale też doświadczenia biznesowego. Ja nabyłem je w trakcie swojej działalności biznesowej w wielu firmach, w kraju i za granicą. Zdaniem PZPS-u jestem bardzo dobrym kandydatem na to stanowisko - powiedział Wencel w rozmowie z dziennikarzem Polsatu Sport Marcinem Lepą.