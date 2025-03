Polacy walczą o historyczny sukces w Lidze Mistrzów. A tu PZPS ogłasza, chodzi o Fornala

W nieco lepszej sytuacji znajdują się obecni mistrzowie kraju. Co prawda przegrali oni w Grecji z Olympiakosem, ale tylko 2:3, co oznacza, że awans da im triumf nad przeciwnikami w trzech lub czterech setach. Sukces na pewno nie będzie możliwy bez dobrej dyspozycji Tomasza Fornala. A ten znajduje się ostatnio w naprawdę dobrej formie. Najlepszy na to dowód? Świeżutki komunikat, jaki pojawił się na oficjalnej stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Reprezentacyjnego przyjmującego wybrano graczem minionej kolejki PlusLigi.