Polacy w drużynie marzeń, nagrodę zgarnął Włoch. To on był najlepszy w Lidze Mistrzów

To były trzy dni rywalizacji pełnej świetnej siatkówki, zwrotów akcji, ale i nerwowych sytuacji związanych z decyzjami sędziów. Do finału awansowały drużyny Aluron CMC Warty Zawiercie i Sir Sicoma Monini Perugia, które zapewniły kibicom kapitalne widowisko. Walka trwała do samego końca, zawiercianie podnieśli się po dwóch przegranych setach, ale to Włosi mogli triumfować w tie-breaku.